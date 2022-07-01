Слесаревская Маргарита Николаевна

Выражаю глубокую благодарность и признательность всему урологическому отд.N1 клиники урологии ПСПбГМУ им.ак.И.П.Павлова и лично заведующей Ю.А.Пономаревой.Обратившись на прием к Юлии Анатольевне с болью, которую уже невозможно было переносить, я попала в самые добрые и заботливые руки.На следующий же день была госпитализирована в отд.урологии N1 на лечение с последующей операцией на мочевом пузыре (лазерная абляция и удаление полипа). Все оперативно, четко, предельно уважительно и профессионально. Огромная благодарность врачу урологу М.Н.Слесаревской за проведенную операцию, подробные консультации и дальнейшие рекомендации по моему диагнозу. Отдельное огромное спасибо моему лечащему врачу -Манченко А.А. Замечательный, молодой, перспективный врач: грамотный, компетентный, всегда очень вежлив с пациентом, внимателен и искренен в желании помочь. Само лечение, операция и все дни, что я провела в отделении прошли замечательно, появилось снова желание жить!В отделении работает слаженный, сплочённый коллектив от медсестер/медбратьев до заведующего. Несмотря на большую загруженность к каждому пациенту все внимательны и доброжелательны.В отделении чистота и порядок, оснащённость отличная, есть всё для оказания качественной современной мед.помощи. Безумно рада, что после 5 лет походов по разным врачам и больницам, нашла замечательную клинику, где работают настоящие профессионалы, неравнодушные врачи, врачи от бога! С ув.Власова ГГ