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Слесаревская Маргарита Николаевна, уролог
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Слесаревская Маргарита Николаевна

5.0
1 отзыв
уролог
Взрослый
  • Кандидат мед. наук
  • Стаж 28 лет

Место приёма

Клиника урологии Первого Меда

г Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, д 17 к 54

Петроградская (600 м)

1 отделение

+7 (812) 338-69-25показать

Слесаревская Маргарита Николаевна, адрес работы: г Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, д 17 к 54
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О враче

Слесаревская Маргарита Николаевна: уролог. Стаж работы - 28 лет, кандидат мед. наук.

Образование

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (1994)

Места работы

Преимущества врача

Есть ученая степень

Близко от метро

Информация обновлена 01.11.2022
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Отзывы о враче Слесаревская Маргарита Николаевна (1)

Рейтинг

5.0

1 отзыв

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Выражаю глубокую благодарность и признательность всему урологическому отд.N1 клиники урологии ПСПбГМУ им.ак.И.П.Павлова и лично заведующей Ю.А.Пономаревой.Обратившись на прием к Юлии Анатольевне с болью, которую уже невозможно было переносить, я попала в самые добрые и заботливые руки.На следующий же день была госпитализирована в отд.урологии N1 на лечение с последующей операцией на мочевом пузыре (лазерная абляция и удаление полипа). Все оперативно, четко, предельно уважительно и профессионально. Огромная благодарность врачу урологу М.Н.Слесаревской за проведенную операцию, подробные консультации и дальнейшие рекомендации по моему диагнозу. Отдельное огромное спасибо моему лечащему врачу -Манченко А.А. Замечательный, молодой, перспективный врач: грамотный, компетентный, всегда очень вежлив с пациентом, внимателен и искренен в желании помочь. Само лечение, операция и все дни, что я провела в отделении прошли замечательно, появилось снова желание жить!В отделении работает слаженный, сплочённый коллектив от медсестер/медбратьев до заведующего. Несмотря на большую загруженность к каждому пациенту все внимательны и доброжелательны.В отделении чистота и порядок, оснащённость отличная, есть всё для оказания качественной современной мед.помощи. Безумно рада, что после 5 лет походов по разным врачам и больницам, нашла замечательную клинику, где работают настоящие профессионалы, неравнодушные врачи, врачи от бога! С ув.Власова ГГ

5 месяцев назад
Отзыв о клинике НИИ хирургии и неотложной медицины СПбГМУ им. Павлова
НИИ хирургии и неотложной медицины СПбГМУ им. Павлова

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